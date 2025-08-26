Texas high school football 2025: Central Texas preseason rankings
AUSTIN, Texas - High school football season is back in central Texas this week!
Here are your FOX 7 Friday Football preseason rankings for the 2025-26 school year.
2025 preseason rankings
Class 6A
- Westlake (2024: 14-2, 6A Division II state champs)
- Vandegrift (2024: 15-1, 6A Division I state champs)
- Lake Travis (2024: 12-2, 6A Division I region finalist)
- Dripping Springs (2024: 8-4, made second round of 6A Division II playoffs)
- San Marcos (2024: 0-10, did not make playoffs)
Class 5A
- Georgetown (2024: 10-2, made second round of 5A Division I playoffs)
- Weiss (2024: 8-3, made 5A Division I playoffs)
- Liberty Hill (2024: 9-3, made second round of 5A Division II playoffs)
- Cedar Park (2024: 6-5, made 5A Division I playoffs)
- Bastrop (2024: 9-3, made second round of 5A Division II playoffs)
Class 4A
- LBJ (2024: 11-1, made second round of 4A Division I playoffs)
- Wimberley (2024: 12-3, 4A Division II state semifinalist
- Lampasas (2024: 10-3, 4A Division I region semifinalist)
- Lago Vista (2024: 9-4, 4A Division II region semifinalist)
- Fredericksburg (2024: 4-7, made 4A Division I playoffs)
Class 3A
- Llano (2024: 12-2, 3A Division I region finalist)
- Lexington (2024: 12-2, 3A Division II region finalist)
- Blanco (2024: 7-4, made 3A Division II playoffs)
- Thrall (2024: 6-5, made 3A Division II playoffs)
- Luling (2024: 2-8, did not make playoffs)
Class 2A/1A/Others
- Mason (2024: 11-2, 2A Division I region semifinalist)
- Granger (2024: 9-4 2A Division II region semifinalist)
- Thorndale (2024: 8-4, made second round of 2A Division I playoffs)
- Regents (2024: 11-2, TAPPS Division II state semifinalist)
- Harper (2024: 3-7, did not make playoffs)
The Source: Information in this report comes from the FOX 7 Austin sports team.