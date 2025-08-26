Expand / Collapse search

Texas high school football 2025: Central Texas preseason rankings

By , and Clif Thornton
Published  August 26, 2025 1:37pm CDT
High School Sports
FOX 7 Austin

The Brief

    • High school football kicks off this week in Central Texas
    • FOX 7 has your preseason rankings for the 2025-26 school year

AUSTIN, Texas - High school football season is back in central Texas this week!

Here are your FOX 7 Friday Football preseason rankings for the 2025-26 school year.

2025 preseason rankings

Class 6A

  1. Westlake (2024: 14-2, 6A Division II state champs)
  2. Vandegrift (2024: 15-1, 6A Division I state champs)
  3. Lake Travis (2024: 12-2, 6A Division I region finalist)
  4. Dripping Springs (2024: 8-4, made second round of 6A Division II playoffs)
  5. San Marcos (2024: 0-10, did not make playoffs)

Class 5A

  1. Georgetown (2024: 10-2, made second round of 5A Division I playoffs)
  2. Weiss (2024: 8-3, made 5A Division I playoffs)
  3. Liberty Hill (2024: 9-3, made second round of 5A Division II playoffs)
  4. Cedar Park (2024: 6-5, made 5A Division I playoffs)
  5. Bastrop (2024: 9-3, made second round of 5A Division II playoffs)

Class 4A

  1. LBJ (2024: 11-1, made second round of 4A Division I playoffs)
  2. Wimberley (2024: 12-3, 4A Division II state semifinalist
  3. Lampasas (2024: 10-3, 4A Division I region semifinalist)
  4. Lago Vista (2024: 9-4, 4A Division II region semifinalist)
  5. Fredericksburg (2024: 4-7, made 4A Division I playoffs)

Class 3A

  1. Llano (2024: 12-2, 3A Division I region finalist)
  2. Lexington (2024: 12-2, 3A Division II region finalist)
  3. Blanco (2024: 7-4, made 3A Division II playoffs)
  4. Thrall (2024: 6-5, made 3A Division II playoffs)
  5. Luling (2024: 2-8, did not make playoffs)

Class 2A/1A/Others

  1. Mason (2024: 11-2, 2A Division I region semifinalist)
  2. Granger (2024: 9-4 2A Division II region semifinalist)
  3. Thorndale (2024: 8-4, made second round of 2A Division I playoffs)
  4. Regents (2024: 11-2, TAPPS Division II state semifinalist)
  5. Harper (2024: 3-7, did not make playoffs)

The Source: Information in this report comes from the FOX 7 Austin sports team.

High School SportsSportsTexas