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Texas high school football playoffs: Week 3

By , and Clif Thornton
Published 
High School Sports
FOX 7 Austin

AUSTIN, Texas - The playoffs continue this week for the 2023-24 Texas high school football season.

Below is a look at some highlights and the rest of the scores.

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LAKE TRAVIS ROLLS BY SA BRENNAN, 34-7, AVENGES LAST SEASON'S PLAYOFF LOSS

Texas football: Lake Travis vs SA Brennan

The Cavs take on the San Antonio Brennan team they lost to in the same round last season.

WIMBERLEY ADVANCES TO ROUND OF 8 WITH ANOTHER BLOWOUT OF INGLESIDE, 63-14

Texas football: Wimberley vs Ingleside

The high school playoffs are heating up with this week's winners advancing to the regional finals.

SCORES

LAKE TRAVIS           34
SA BRENNAN            7

CEDAR PARK               20
A&M CONSOLIDATED 44

LIBERTY HILL            49
CC FLOUR BLUFF    28

WIMBERLEY            63
INGLESIDE              14

BLANCO                  34
GOLIAD                     0

LEXINGTON             7
POTH                      26

GRANGER                0
CHILTON                 45

REGENTS                34
HOU 2ND BAPT         7

VERITAS                77
HILL COUNTRY     56