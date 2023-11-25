Texas high school football playoffs: Week 3
AUSTIN, Texas - The playoffs continue this week for the 2023-24 Texas high school football season.
Below is a look at some highlights and the rest of the scores.
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LAKE TRAVIS ROLLS BY SA BRENNAN, 34-7, AVENGES LAST SEASON'S PLAYOFF LOSS
WIMBERLEY ADVANCES TO ROUND OF 8 WITH ANOTHER BLOWOUT OF INGLESIDE, 63-14
SCORES
LAKE TRAVIS 34
SA BRENNAN 7
CEDAR PARK 20
A&M CONSOLIDATED 44
LIBERTY HILL 49
CC FLOUR BLUFF 28
WIMBERLEY 63
INGLESIDE 14
BLANCO 34
GOLIAD 0
LEXINGTON 7
POTH 26
GRANGER 0
CHILTON 45
REGENTS 34
HOU 2ND BAPT 7
VERITAS 77
HILL COUNTRY 56