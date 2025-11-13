Expand / Collapse search

Texas high school football playoffs 2025: Bi-district round begins this week

Published  November 13, 2025 2:46pm CST
Associated Press

    • Bi-district round for 2025 Texas high school football playoffs starts this week
    • Check out the schedule for Central Texas teams continuing to the postseason

AUSTIN, Texas - With the regular season finished, now is the playoffs for the 2025 Texas high school football season.

The pairings, sites, and times for the bi-district round have been released for Class 6A, Class 5A, Class 4A, Class 3A, Class 2A, and Class 1A. 

Below is the schedule for the Central Texas teams continuing in the postseason.

Playoffs Week 1

Class 6A

Division I

  • Hutto vs Bowie: Friday, Nov. 14, 7:30 p.m. at Hutto's Memorial Stadium
  • Cibolo Steele vs Laredo LBJ: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Schertz's Lehnhoff Stadium
  • Lake Travis vs Round Rock: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Round Rock's Kelly Reeves Stadium

Division II

  • Vandegrift vs Westlake: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Austin's Monroe Stadium
  • San Marcos vs Eagle Pass: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at San Marcos's Toyota Rattler Stadium
  • Dripping Springs vs Vista Ridge: Thursday, Nov. 13, 7 p.m. at Dripping Springs' Tiger Stadium

Class 5A 

Division I

  • Georgetown vs Burleson Centennial: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Georgetown ISD Stadium
  • Midlothian vs East View: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Midlothian ISD Stadium
  • Dallas Highland Park vs Lake Belton: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Highland Park's Highlander Stadium
  • Cedar Park vs Tyler: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Cedar Park's Gupton Stadium
  • Anderson vs Friendswood: Saturday, Nov. 15, 3 p.m. at Austin's House Park Stadium

Division II

  • SA Jefferson vs Pflugerville Connally: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at San Antonio's SAISD Athletic Complex
  • Bastrop vs SA Burbank: Friday, Nov. 14, 7:30 p.m. at Bastrop's Memorial Stadium
  • Liberty Hill vs SA Lanier: Thursday, Nov. 13, 7 p.m. at Liberty Hill's Panther Stadium
  • SA Sam Houston vs Pflugerville: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at San Antonio's Alamo Stadium

Class 4A 

Division I

  • San Angelo Lake View vs Lampasas: Thursday, Nov. 13, 7 p.m. at San Angelo Stadium
  • Andrews vs Burnet: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at San Angelo Stadium
  • LBJ vs Fredericksburg: Friday, Nov. 14, 7:30 p.m. at Austin's Nelson Field
  • Comal Davenport vs Eastside: Thursday, Nov. 13, 7 p.m. at San Antonio's Davenport Stadium
  • Somerset vs Manor New Tech: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Austin's House Park Stadium
  • Taylor vs Comal Canyon Lake: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Lockhart's Lions Stadium

Division II

  • Waco La Vega vs La Grange: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Belton's Crusader Stadium
  • Bandera vs Gonzales: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at San Antonio's Harlandale Memorial Stadium
  • Devine vs Jarrell: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Buda's Shelton Stadium
  • Wimberley vs Carrizo Springs: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Von Ormy's Southwest Legacy Stadium

Class 3A 

Division I

  • Hardin vs Crockett: Friday, Nov. 14, 7:30 p.m. at New Caney's Randall Reed Stadium
  • Llano vs Poteet: Thursday, Nov. 13, 7 p.m. at Kerrville's Antler Stadium

Division II

  • Blanco vs Vanderbilt Industrial: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Luling's Eagle Stadium
  • El Maton Tidehaven vs Comfort: Thursday, Nov. 13, 7 p.m. at Seguin's Matador Stadium
  • Lexington vs Wallis Brazos: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at La Grange's Leopard Stadium

Class 2A 

Division I

  • Crawford vs Johnson City: Friday, Nov. 14 at 7:30 p.m. at Bartlett's Bulldog Stadium
  • Mason vs Marlin: Thursday, Nov. 13, 7 p.m. at Pflugerville's The Pfield
  • Schulenburg vs Freer: Thursday, Nov. 13, 7:30 p.m. at Poth's Lane Stadium
  • Thorndale vs Moody: Thursday, Nov. 13, 7 p.m. at Temple's Wildcat Stadium

Division II

  • Granger vs D'Hanis: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Seguin's Matador Stadium
  • Junction vs Somerville: Friday, Nov. 14, 7 p.m. at Lago Vista Stadium

