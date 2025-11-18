Expand / Collapse search

Texas high school football playoffs 2025: Area round begins this week

Published  November 18, 2025 4:05pm CST
High School Sports
Associated Press

The Brief

    • Area round for 2025 Texas high school football playoffs starts this week
    • Check out the schedule for Central Texas teams continuing in the postseason

AUSTIN, Texas - With the regular season finished, now is the playoffs for the 2025 Texas high school football season.

The pairings, sites, and times for the area round have been released for Class 6A, Class 5A, Class 4A, Class 3A, Class 2A, and Class 1A. 

Below is the schedule for the Central Texas teams continuing in the postseason.

Playoffs Week 1

Class 6A

Division I

  • Hutto vs SA Johnson: Friday, Nov. 21, 7:30 p.m. at Buda's Shelton Stadium
  • Cibolo Steele vs Weslaco: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Laredo's Shirley Field
  • Lake Travis vs SA Northside Brennan: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Seguin's Matador Stadium

Division II

  • Vandegrift vs SA Northside Brandeis: Thursday, Nov. 20, 7 p.m. at San Marcos' Bobcat Stadium
  • San Marcos vs Edinburg: Saturday, Nov. 22, 1 p.m. at Corpus Christi's Buccaneer Stadium
  • Dripping Springs vs SA Northside Harlan: Friday, Nov. 21, 7:30 p.m. at San Antonio's Alamo Stadium

Class 5A 

Division I

  • Frisco Lone Star vs Georgetown: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Georgetown ISD Stadium
  • Cedar Park vs Frisco Wakeland: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Hewitt's Panther Stadium
  • Weiss vs Lufkin: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Shenandoah's Woodforest Bank Stadium
  • Anderson vs Montvieu Barbers Hill: Saturday, Nov. 22, 5 p.m. at Cypress' Cy-Fair FCU Stadium
  • McAllen Memorial vs New Braunfels: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Corpus Christi's Buccaneer Stadium

Division II

  • Richmond Randle vs Connally: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Bryan's Green Stadium
  • Waco University vs Bastrop: Saturday, Nov. 22, 2 p.m. at Belton's Crusader Stadium
  • Liberty Hill vs Brenham: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Hutto's Memorial Stadium
  • Alvin Iowa Colony vs Pflugerville: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Waller's Daikin Stadium

Class 4A 

Division I

  • Canyon West Plains vs Lampasas: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Snyder's Tiger Stadium
  • Burnet vs Canyon Randall: Friday, Nov. 21, 3 p.m. at Iowa Park's Hawk Stadium
  • LBJ vs Bay City: Saturday, Nov. 22, 2 p.m. at Brenham's Cub Stadium

Division II

  • Salado vs Rockport-Fulton: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at San Antonio's Gustafson Stadium
  • Gonzales vs Cuero: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Yoakum's Bulldog Stadium
  • Sinton vs Jarrell: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at San Antonio's Comalander Stadium
  • Robstown vs Wimberley: Thursday, Nov. 19, 7 p.m. at Beeville's Veterans Memorial Stadium

Class 3A 

Division I

  • Llano vs London: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Converse's Rutledge Stadium

Division II

  • Blanco vs Cotulla: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at San Antonio's Edgewood Veterans Stadium
  • George West vs Lexington: Friday, Nov. 21, 7:30 p.m. at El Campo's Ricebird Stadium

Class 2A 

Division I

  • Mason vs Schulenburg: Friday, Nov. 21, 7:30 p.m. at Cedar Park's Gupton Stadium
  • Ganado vs Thorndale: Thursday, Nov. 20, 7 p.m. at Bastrop's Memorial Stadium

Division II

  • Granger vs Yorktown: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Giddings' Buffalo Stadium

The Source: Information comes from the Associated Press

