Texas high school football playoffs 2025: Area round begins this week
AUSTIN, Texas - With the regular season finished, now is the playoffs for the 2025 Texas high school football season.
The pairings, sites, and times for the area round have been released for Class 6A, Class 5A, Class 4A, Class 3A, Class 2A, and Class 1A.
Below is the schedule for the Central Texas teams continuing in the postseason.
Playoffs Week 1
Class 6A
Division I
- Hutto vs SA Johnson: Friday, Nov. 21, 7:30 p.m. at Buda's Shelton Stadium
- Cibolo Steele vs Weslaco: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Laredo's Shirley Field
- Lake Travis vs SA Northside Brennan: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Seguin's Matador Stadium
Division II
- Vandegrift vs SA Northside Brandeis: Thursday, Nov. 20, 7 p.m. at San Marcos' Bobcat Stadium
- San Marcos vs Edinburg: Saturday, Nov. 22, 1 p.m. at Corpus Christi's Buccaneer Stadium
- Dripping Springs vs SA Northside Harlan: Friday, Nov. 21, 7:30 p.m. at San Antonio's Alamo Stadium
Class 5A
Division I
- Frisco Lone Star vs Georgetown: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Georgetown ISD Stadium
- Cedar Park vs Frisco Wakeland: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Hewitt's Panther Stadium
- Weiss vs Lufkin: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Shenandoah's Woodforest Bank Stadium
- Anderson vs Montvieu Barbers Hill: Saturday, Nov. 22, 5 p.m. at Cypress' Cy-Fair FCU Stadium
- McAllen Memorial vs New Braunfels: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Corpus Christi's Buccaneer Stadium
Division II
- Richmond Randle vs Connally: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Bryan's Green Stadium
- Waco University vs Bastrop: Saturday, Nov. 22, 2 p.m. at Belton's Crusader Stadium
- Liberty Hill vs Brenham: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Hutto's Memorial Stadium
- Alvin Iowa Colony vs Pflugerville: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Waller's Daikin Stadium
Class 4A
Division I
- Canyon West Plains vs Lampasas: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Snyder's Tiger Stadium
- Burnet vs Canyon Randall: Friday, Nov. 21, 3 p.m. at Iowa Park's Hawk Stadium
- LBJ vs Bay City: Saturday, Nov. 22, 2 p.m. at Brenham's Cub Stadium
Division II
- Salado vs Rockport-Fulton: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at San Antonio's Gustafson Stadium
- Gonzales vs Cuero: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Yoakum's Bulldog Stadium
- Sinton vs Jarrell: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at San Antonio's Comalander Stadium
- Robstown vs Wimberley: Thursday, Nov. 19, 7 p.m. at Beeville's Veterans Memorial Stadium
Class 3A
Division I
- Llano vs London: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Converse's Rutledge Stadium
Division II
- Blanco vs Cotulla: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at San Antonio's Edgewood Veterans Stadium
- George West vs Lexington: Friday, Nov. 21, 7:30 p.m. at El Campo's Ricebird Stadium
Class 2A
Division I
- Mason vs Schulenburg: Friday, Nov. 21, 7:30 p.m. at Cedar Park's Gupton Stadium
- Ganado vs Thorndale: Thursday, Nov. 20, 7 p.m. at Bastrop's Memorial Stadium
Division II
- Granger vs Yorktown: Friday, Nov. 21, 7 p.m. at Giddings' Buffalo Stadium
The Source: Information comes from the Associated Press